بعد حديثه عن

2021/03/09 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار أستاذ قانون بجامعة هارفارد غضبا في الأوساط الأكاديمية بعد مقال له زعم فيه أن النساء الكوريات اخترن العمل في "البغاء" خلال الحرب العالمية الثانية

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