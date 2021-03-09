القوات الأميركية تجري تدريبات في عين الأسد بالهاونات والأسلحة الحية

2021/03/09 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /الانبار…

اوضح القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي، الثلاثاء، طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار.

وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الأمريكية المتواجدة داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت اجرت عمليات تدريبية لقواتها بالاسلحة الحية مستخدمة اسلحة الهاون واسلحة اخرى متنوعة الامر الذى احوى الى تعرض مبنى القاعدة الى قصف صاروخي”.

واضاف ان “القوات الامريكية تجري وحدتين تدربيتين لقواتها المتواجدة داخل مبنى القاعدة كل اسبوع مستخدمة اسلحة وعتاد حي في عمليات الرمي على اهداف وهمية داخل ساحة للتدريب في قاعدة الأسد”.

وأوضحت العبيدي، أن “القوات الأمريكية تستخدم ايضا الطيران الحربي في عمليات التدريب نافيا وقوع اي اعتداء صاروخي على القاعدة”.



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