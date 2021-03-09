الحشد يكشف تفاصيل هجوم مسلح لعناصر داعش في جرف النصر

2021/03/09 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعرض اللواء 47 من الحشد الشعبي، الى هجوم مسلح لـ "عصابات داعش" على قاطع الرويعيه بجرف النصر شمالي محافظة بابل.

وقال القيادي في الحشد الشعبي ابو زهراء الانباري بتصريح خاص لـ NRT عربية، (9 آذار 2021)، ان "عصابات داعش الارهابية شنت هجوماً على قاطع الرويعيه بناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل اسفر الهجوم عن استشهاد منتسب واصابة ثلاثة اخرين".

واضاف الانباري، ان "قوة من مغاوير اللواء تمكنت من محاصرة افراد عصابة داعش واجبارهم على الهرب بالاتجاه الغربي للمدينة".

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