توجيه من الكاظمي للزائرين.. والإعلام الأمني تصدر توضيحا جديدا بشأن انفجار جسر الأئمة

2021/03/09 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لانفجار جسر الأئمة، فيما وصل رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عمليات بغداد للإطلاع على الإجراءات الأمنية وتفاصيل الانفجار.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، 9 آذار 2021،انه "لاحقا لخبر انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، ادى الحادث الى استشهاد امرأة، ومازالت الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور حسن التميمي تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تداخل جراحي بسبب هذا الحادث".

وأضاف البيان أن " بقية المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب اصاباتهم بسيطة ومتوسطة".

من جانبه أجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فجر اليوم، زيارة لمقر قيادة عمليات بغداد، حيث ترأس فور وصوله اجتماعا، حضره كل من وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، فضلا عن عدد من القيادات الأمنية وضبّاط الأجهزة العسكرية والأمنية.

وفي بيان لمكتبه، فان "الكاظمي تابع سير تنفيذ الإجراءات الأمنية المتخذة، كما اطلع على تفاصيل التفجير برمانة يدوية في مكب نفايات الذي استهدف الزائرين المشاركين في إحياء مراسم زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام".

وتابع البيان أن "الكاظمي تابع تنفيذ الخطط والواجبات الموكلة للقوات الامنية وتأكيد حماية الزائرين، كما وجه ببذل أقصى درجات الإنتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسم زيارة الامام موسى وجميع الفعاليات والنشاطات الجارية في العاصمة الحبيبة بغداد".

كما أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تفاصيل التفجير الذي حصل قرب جسر الائمة في بغداد، مبينا ان "رمانة يدوية كانت موضوعة في احد مكبات النفايات قرب جسر الائمة ببغداد انفجرت، ما ادى الى اصابة 8 مواطنين بجروح طفيفة".

وتابع، ان "جموع الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية لاداء زيارة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم مستمرة بانسيابية عالية والوضع مسيطر عليه بشكل تام"، لافتا الى ان "قوات خاصة تقوم بعمليات البحث والتفتيش ضمن منطقة الحادث".

ودعا اللواء رسول المواطنين الى "عدم الانجرار وراء الشائعات، مطمئنا الزائرين بان الوضع تحت السيطرة والمفارز الامنية والشرطة المجتمعية منتشرة في كل مكان".

وكانت خلية الاعلام الامني، أعلنت في وقت سابق، اصابة 8 مدنيين بانفجار رمانة يدوية قرب جسر الائمة في بغداد، فيما أكد الطبيب الخفر في مستشفى النعمان بمنطقة الأعظمية، محمد منهل، ان المشفى استقبل 32 جريحا اغلبهم من النساء، مبينا ان امرأة تبلغ من العمر حوالي 50 عاما فارقت الحياة متاثرة بجراحها.

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