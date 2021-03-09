الاعلام الامني: استشهاد امرأة بانفجار جسر الائمة

2021/03/09 | 08:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء، حصيلة انفجار الرمانة اليدوية قرب جسر الائمة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان الحادث ادى الى استشهاد امرأة ومازالت الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور حسن التميمي تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تداخل جراحي بسبب هذا الحادث".

واضافت، فيما غادر بقية المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب اصاباتهم بسيطة ومتوسطة".

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