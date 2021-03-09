ساكو يروي تفاصيل لقاء البابا بالسيستاني: تحدث بالعربي الفصيح وشكا من السياسيين

2021/03/09 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف الكاردينال لويس ساكو رئيس الكنسية الكلدانية، الثلاثاء، تفاصيل لقاء البابا فرنسيس مع المرجع الديني السيد علي السيستاني، مؤكدا أن الأخير تحدث باللغة العربية الفصيحة.

وقال ساكو في حوار تابعته /المعلومة/، إن “السيد علي السيستاني تحدث خلال لقاء البابا فرنسيس باللغة العربية الفصيحة”، مبينا أن “السيد السيستاني اخذ حريته في الكلام، فيما شكره البابا على حسن الاستقبال”.

وأضاف أن “البابا قال للسيد السيستاني إنه يحبه ويقدر حكمته ومواقفه”، مشيرا إلى أن “السيد السيستاني قال للبابا إنه يشعر بخيبة امل من السياسيين العراقيين وانه لا يستقبلهم”.

وأوضح ساكو أن “البابا تعاطي ووافق على كل ما طرحه السيد علي السيستاني”، لافتا إلى أن “اللقاء بين الجانبين كان حميميا بين قطبين روحيين”.



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