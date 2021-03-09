التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

2021/03/09 | 08:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد الإعلام الرسمي السعودي بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) صوب خميس مشيط بجنوب السعودية.

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وأكدت القناتان السعوديتان، "الإخبارية" و"العربية" هذا الاعتراض.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أمس الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقتهما جماعة "أنصار الله" صوب المملكة.

كما اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله"، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعلن الحوثيون أن هجماتهم على مواقع عسكرية وحيوية سعودية لن تتوقف قبل وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.



يأتي ذلك في ظل استمرارِ المعاركِ في مأربَ وتعز، مخلفة قتلى وجرحى.

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