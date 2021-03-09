خلية الإعلام الأمني العراقي توضح طبيعة الانفجار قرب جسر الائمة

2021/03/09 | 08:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الإعلام الأمني العراق، الاثنين، وقوع انفجار "رمانة" قرب جسر الائمة شمالي بغداد....

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