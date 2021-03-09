الأردن يعتزم تمديد الحظر مع اقتراب إصابات كورونا من رقم قياسي

2021/03/09 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اعلنت الحكومة الأردنية، ان المملكة تعتزم فرض قيود جديدة منها تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق بعض الشركات، بعد أن اقتربت من تسجيل حصيلة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بسبب السلالة الجديدة الأشد عدوى.

وسجلت وزارة الصحة 7413 إصابة جديدة و52 وفاة، امس الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة إلى 435130 والوفيات إلى 4987.

وسجلت العاصمة عمان، حيث يعيش نحو أربعة ملايين نسمة، 3929 إصابة، وهو أعلى عدد يومي حتى الآن.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات انه "تقرر إغلاق العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية، لتخفيف الضغط وسط ارتفاع سريع في معدلات الإشغال".

ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات أكثر صرامة، منها تمديد حظر التجول الليلي الذي يبدأ حاليا في التاسعة مساء، وإغلاق بعض الأعمال التجارية مثل الملاهي الليلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة صخر دودين إن "الحكومة استبعدت أي إغلاق مطول في الوقت الحالي".

واضاف ان "الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة، لكن المملكة ستشدد القيود في الأيام التالية".

وأدى ارتفاع الإصابات في الشهرين الماضيين، والذي يرجع إلى الانتشار السريع للسلالة التي رصدت لأول مرة في بريطانيا، إلى تخطي أعداد المصابين بالفيروس في الأردن تلك المسجلة في معظم جيرانه بالشرق الأوسط، وتبدُل نجاحه في احتواء تفشي المرض على مدى شهور.

ودفع ذلك الحكومة الشهر الماضي إلى معاودة فرض عزل عام أيام الجمعة، وتأجيل فتح المدارس مع فرض قيود صارمة على التجمعات العامة وفرض غرامات أشد على عدم وضع الكمامات وتجاهل التباعد الاجتماعي.

المصدر: سبوتنك

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