بعد وقف التطعيم به بعدة دول غربية.. الصحة العراقية تعلق بشأن فاعلية لقاح

2021/03/09 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، علي أبو طحين، اليوم الثلاثاء، على معلومات تحدثت عن عدم فاعلية لقاح "استرازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا الذي تعاقد العراق على شراء 16 مليون رجعة منه عبر مرفق كوفاكس، فيما أكد أن اللقاح فعال وجيد حتى الآن.

وقال أبو طحين في حديث لـ (بغداد اليوم)، "لا أعتقد إن لقاح استرازينيكا الأقل فعالية وعلينا أن لا نستعجل بالحكم ولا نستمع للشائعات"، مبينا أن "فعالية اللقاح حتى الآن 90% وبالنسبة للأعراض الجانبية فكل اللقاحات ترافقها إعراض جانبية بسيطة".

وأضاف، أن "الاشكال الوحيد الذي أعلن عنه بشكل رسمي أن هذا اللقاح غير فعال مع سلالة فيروس كورونا البرازيلية والجنوب افريقيةا، وليس السلالة الانكليزية الموجودة حاليا في العراق، على اعتبار أن هذه السلالة مقاومة للمناعة واللقاحات".

وأشار الى أن "الحديث عن عدم فعالية اللقاح شائعات مغرضة انتشرت في جميع دول العالم، وتدخل ضمن تنافس الشركات المصنعة والصراع ما بين الدول، والدليل ما تم تداوله مؤخراً حول اللقاح الصيني وكذلك الروسي"، مؤكدًا أن "اللقاح فعال والكثير من الدول تعاقدت لشرائه".

يشار الى أنه مع تعليق جنوب أفريقيا استخدام لقاح "استرازينيكا" موقتا، تتبدد الآمال التي علقت حول لقاح أسترازينيكا/أكسفورد في مكافحة وباء كوفيد-19 حول العالم.



فهذا اللقاح متهم بأنه أقل فعالية لدى الأشخاص فوق سن الخامسة والستين من العمر.

كما أن فعاليته هي الآن موضع تشكيك ضد المتحور الجنوب أفريقي من فيروس كورونا.



فبحسب إحدى جامعات جوهانسبرغ، فإن فاعلية اللقاح محصورة في 22% فقط من الأشكال المتوسطة الخطورة من الإصابات لدى الشباب.



إلا أن أسترازينيكا دافعت عن لقاحها قائلة: "نعتقد أن لقاحنا سيحمي رغم ذلك من الأشكال الخطيرة من المرض"، وهو سيمنع الدخول إلى المستشفى والوفاة.كما اعلنت سويسرا والنمسا وكندا وقف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح شركة "أسترازينيكا" نظرا لفعاليته الضئيلة في مكافحة السلالة الجديدة وفقاً لبيانات رسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

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