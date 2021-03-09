بعد القبض على المتحرش بطفلة.. احتفاء بالـ

2021/03/09 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشجاعة سيدة واجهت متحرشا بطفلة صغيرة عند مدخل أحد الشقق في حي المعادي في محافظة القاهرة.

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