شيوعيون يهود في العراق . - محمد السعدي

2021/03/09 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي شهد العراق في بدايات تأسيسه التاريخية دور مشهود لليهود العراقيين في مجالات شتى ضمن تكويناته الادارية والاقتصادية والسياسية والثقافية ، وقد وصلوا الى مواقع وأدوار مهمة في عصب تشكيل الدولة العراقية ، وقد لعب اليهود دوراً مؤثراً في تاريخ العراق السياسي فمنذ تأسيس عصبة مكافحة الاستعمار والاستثمار والتي تحولت لاحقاً الى أعلان تأسيس الحزب الشيوعي العراقي يوم 31 آذار 1934 ، كان لليهود العراقيين الشيوعيين ......





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