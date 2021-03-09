تركيا تدين التفجير الذي استهدف الزائرين

2021/03/09 | 09:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان السفير التركي في العراق فالح يلدز، الثلاثاء، الانفجار الذي وقع ليلة أمس، في جسر الائمة، داعيا للحفاظ على الوحدة.

وقال يلدز في تغريدة “‏ادين الاعتداء الذي وقع الليلة في جسر الائمة على زوار الامام موسى الكاظم.



أمل الشفاء العاجل للجرحى، ادعو الله ان يحفظ وحدتنا”.

يشار الى أن انفجارا سببه رمانة يدوية وضعت في مكب للنفايات على طريق زائري الامام الكاظم في جسر الأئمة.

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