استشهاد امرأة بانفجار جسر الائمة

2021/03/09 | 09:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، استشهاد امرأة بانفجار قرب جسر الأئمة في العاصمة الاتحادية بغداد ليل امس.

وجاء في بيان للخلية، ان "ادى الى استشهاد امرأة ومازالت الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور حسن التميمي تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تدخل جراحي بسبب هذا الحادث".

واشار البيان الى ان بقية المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب اصاباتهم بسيطة ومتوسطة.

PUKmedia

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