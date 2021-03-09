أربيل.. أمسية شعرية بمناسبة عيد المرأة

2021/03/09 | 09:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان امسية شعرية يوم الاثنين بمناسبة يوم المرأة العالمي.

الامسية اقيمة في متنزه نازدار حيران واستضافت الشاعرات سروين درويش، كوسرت أحمد، وكولى سليم، حيث ألقيت مجموعة من القصائد الشعرية للشاعرات بهذه المناسبة بالتزامن مع العزف الموسيقي لعازف الكمان الفنان مجيد خوشناو.

وفي ختام الحفل تم توزيع شدات ورد على جميع الحضور بهذه المناسبة، وكان الحفل تجمع كبير للنساء احتفاء بيوم المرأة العالمي.

PUKmedia / زيد محمود

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