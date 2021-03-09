حصتان من الفاكهة و3 من الخضار.. قد تكون المفتاح لحياة أطول!

2021/03/09 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوصى خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة للبقاء بصحة جيدة.

وتشمل المكونات الأساسية لهذا النظام الغذائي الخضروات والفاكهة والحبوب والبروتينات ومنتجات الألبان.

وبحسب دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن، ماساتشوستس، فقد تم تقديم أدلة إضافية على الإرشادات الغذائية الحالية وتتوسع فيها.

ووجدت الدراسة أن تناول حصتين على الأقل من الفاكهة و3 حصص من الخضار على أساس يومي قد يقلل من مخاطر حالات الوفاة المرتبطة بالمرض من جميع الأسباب.

وبينما توصي مجموعات، مثل جمعية القلب الأميركية بـ4-5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميا، فمن المحتمل أن يتلقى المستهلكون رسائل متضاربة بشأن الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها"، كما يقول دونغ دي وانغ، المختص في علم الأوبئة التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد والمؤلف الرئيسي للدراسة.

ونشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الزراعة توصياتهما في شكل المبادئ التوجيهية الغذائية 2020-2025 للأميركيين، وفقا لهذه المجموعة من الإرشادات، يجب أن يحتوي نصف طبق كل وجبة على فواكه وخضروات.

ومع ذلك، تشير الإرشادات أيضا إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الأشخاص في الولايات المتحدة لا يتبعون هذه التوصية، ويجب أن تهدف إلى زيادة استهلاكهم للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

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