قيادي سني: الحديث عن الأقلمة أصبح علنيا في المحافظات الغربية

2021/03/09 | 09:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف القيادي في تحالف القوى النائب عبد الله الخربيط، الثلاثاء، عن أن الحديث بشأن “الاقلمة” اصبح علنيا في المحافظات الغربية، مبررا ذلك الى الإشكاليات التي تعاني منها تلك المحافظات.

وقال الخربيط في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحديث عن الأقلمة مثلاً أصبح حديثاً معلناً في المحافظات الغربية، والسبب في ذلك يعود إلى الإشكاليات التي عانينا -وما زلنا نعاني- منها”.

وأضاف أن “العراقيين هم في الواقع بحاجة إلى حوار حقيقي منذ ما بعد عام 2003 حتى اليوم لأن كل الحوارات التي حصلت لم تكن بالمستوى المطلوب”.

وبشأن دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة للحوار، أكد الخربيط أن “تحالفنا (تحالف القوى العراقية)، وكذلك حزب تقدم (بزعامة محمد الحلبوسي)، ندعم هذه الدعوة، ونتفاعل معها بكل جدية”.



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