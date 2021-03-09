وضع التصاميم النهائيَّة لمطار الأنبار الدولي

2021/03/09 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار إبراهيم الجنابي،الثلاثاء، المباشرة بوضع التصاميم النهائية لإنشاء مطار الأنبار الدولي قبيل عرضه كفرصة استثماريَّة.وقال الجنابيفي حديث صحفي، إنَّ لجاناً هندسيَّة وفنيَّة من ديوان محافظة الأنبار وبالتنسيق مع الدوائر الحكوميَّة باشرت بوضع التصاميم النهائية لإنشاء مطار الأنبار الدولي في منطقة الـ 35 كيلو غربي مدينة الرمادي، تمهيداً لعرضة كفرصة استثمارية حال إقرار الموازنة المالية للعام الحالي.

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