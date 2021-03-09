الرئيس الأمريكي يفرض قيودا على الهجمات بطائرات مسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق

2021/03/09 | 09:23 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الرئيس جو بايدن قد فرض قيوداً على شنّ هجمات بطائرات مسيّرة ضدّ مجموعات جهادية خارج نطاق ميادين الحروب المنخرطة فيها الولايات المتّحدة رسمياً، وهي أفغانستان وسوريا والعراق.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات جهادية خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستُحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها.

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