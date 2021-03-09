العشرات من الخريجين يتظاهرون امام شركة نفط الشمال للمطالبة بتعيينهم

2021/03/09 | 09:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/تظاهر العشرات من خريجي الكليات الهندسية والفنية امام بوابة شركة نفط الشمال للمطالبة بتعيينهم في مؤسسات وقطاع النفط في كركوك .وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن سعد حربيه ،ان المتظاهرين خرجوا بشكل سلمي اليوم وقامت الاجهزة الامنية بحمايتهم ونقل طلباتهم المشروعة الى مدير شركة نفط الشمال محمد سالم لغرض رفعها الى وزارة النفط ./انتهى

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