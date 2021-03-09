لليوم الثاني على التوالي..  خريجو الكليات في ذي قار يغلقون جسري النصر والزيتون

2021/03/09 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أقدم عدد من خريجي الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (09 آذار 2021)، على إغلاق جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية، ولليوم الثاني على التوالي.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، إن خريجي الكليات والمعاهد في ذي قار، أغلقوا ولليوم الثاني على التوالي جسري النصر والزيتون، للمطالبة بتوفير التعيينات لهم.وأضاف مراسلنا، أن الخريجين أقدموا على إغلاق الجسرين، للضغط على الحكومتين المحلية والمركزية، خصوصاً بعد تكليف عبد الغني الأسدي، بإدارة المحافظة، لحين تكليف محافظ جديد.

ويوم أمس الاثنين، قال مراسلنا، إن العشرات من الخريجين خرجوا من ساعات الصباح الاولى بتظاهرة غاضبة، وأقدموا على غلق جسري الزيتون والنصر وسط المحافظة.

وتابع، أن المتظاهرين من خريجي الكليات والمعاهد، يضغطون على الحكومة المحلية لتلبية مطالبهم المتمثلة بتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على المحسوبية والفساد داخل الدوائر الحكومية، كما وطالبوا ايضاً بتفعيل القطاع الخاص من خلال خطط واضحة، لتشغيل مئات الشباب العاطلين عن العمل.

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