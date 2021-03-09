أمطار بمناطق وعواصف ترابية بأخرى ودرجات حرارة فوق الثلاثين.. توقعات الطقس حتى السبت

2021/03/09 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشر المتنبئ الجوي، نائل العلي، توقعاته حول حالة الطقس خلال الساعات والأيام المقبلة، مبينا إن بعض المناطق ستشهد عواصف ترابية بداية الاسبوع المقبل.وذكر العلي، في منشور له على ’’فيسبوك’’، ان "الأجواء ستكون مستقرة دافئة نهارا باردة ليلااليوم الثلاثاء، ولا توجد أي بوادر لحدوث أمطار ".وبين إن "درجات الحرارة العظمى خلال نهار الثلاثاء ستكون كما يلي:المنطقة الشمالية 15 إلى 21 درجة مئويةالمنطقة الوسطى 22 إلى 25 درجة مئويةالفرات الأوسط 26 إلى 27 درجة مئويةالمنطقة الجنوبية 27 إلى 28 درجة مئويةالمنطقة الغربية 18 إلى 20 درجة مئويةوبين ان "درجات الحرارة المتوقعة الصغرى المتوقعة خلال فجر غد الثلاثاء هيالمنطقة الشمالية صفر إلى 8 درجة مئويةالمنطقة الوسطى 9 إلى 11 درجة مئويةالفرات الأوسط 12 إلى 13 درجة مئويةالمنطقة الجنوبية 12 إلى 14 درجة مئويةالمنطقة الغربية 6 إلى 7 درجة مئويةونبه الى ان "الرياح ستكون نهارا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون على فترات غربية في المناطق الشمالية والغربية، لترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتصل يوم الخميس إلى منتصف الثلاثينات في المنطقة الجنوبية وإلى بداية الثلاثينات في المناطق الوسطى وبشكل أقل في المناطق الغربية والشمالية".وبين ان "توقعات الأجواء للأيام القادمة، إنها ستكون مستقرة يوم الأربعاء، أما الخميس فستكون مستقرة ماعدا زخات متفرقة في المناطق الجبلية، وبعض مناطق الشمال، مع نشاط كبير للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة". وبخصوص نهار الجمعة يوم المقبل، أشار العلي الى ان هناك "أمطاراً رعدية في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية من المنطقة الوسطى ومناطق صلاح الدين وشمال ديالى، والفرص ضعيفة لهطول الأمطار في المناطق الأخرى".وتابع أما "يوم السبت المقبل فستكون بأجواء مستقرة، مع انخفاض في درجات الحرارة، لتعود درجات الحرارة الى الارتفاع يوم الاحد المقبل".ونبه الى وجود "نشاط عال للرياح الشمالية الغربية والتي تتجاوز سرعتها 50 كم في الساعة، مما تعمل على هبوب عاصفة ترابية قد تكون قوية السبت".

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