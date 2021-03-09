أميركا تطرح أفكارا لتسريع المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان

2021/03/09 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنّها "طرحت أفكاراً لتسريع" المفاوضات الجارية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتمرّدة، معتبرة أنّ إحراز تقدّم بين الطرفين "ممكن الآن" ومؤكّدة استعدادها لتسهيل توصّلهما إلى اتّفاق.

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