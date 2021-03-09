2021/03/09 | 09:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قدّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأثنين، تهانيه وتقديره للمرأة العراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي،جاء ذلك خلال استقباله لجمع من النسوة العراقيات ضم وزيرات وعضوات في لجنة المرأة النيابية، إضافة الى أرامل عدد من شهداء العراق الأبطال، والكوادر الطبية النسوية.

وقال في مستهل اللقاء، ونحن نحتفل بيوم المرأة العالمي علينا جميعًا أن نقف بفخر أمام شموخ المرأة العراقية وتفانيها، ومواجهتها الأزمات المتكررة التي مرّ بها العراق.

واضاف ، إن المرأة العراقية تخطّت كل التحديات، وتصدّت بشجاعة وثقة بالنفس في مختلف الميادين، وهي تقوم بذلك رغم كل السلبيات التي مازالت موجودة.

ووصف الكاظمي المرأة العراقية خلال حديثه، بأنها ذات خصال استثنائية، لأنها تمكنت من صيانة قيم المجتمع عبر كل الحروب والأزمات والكوارث التي مرّت بالعراق، وحفظت أمانة المحبة، وحمت أواصر عائلتها ومجتمعها.

واضاف إن من أسباب تراجع المجتمعات هو تعطيلها لقدرات نسائها، فلا يمكن لمجتمع أن يتقدم ونصفه معطل ومكبل.

وختم رئيس مجلس الوزراء حديثه بتجديد التهنئة والتعبير عن الاعتزاز بوجوده بين أخواته من نساء العراق الرائدات، ووصف دور المرأة العراقية بأنه دور قيادي على مستوى المنطقة، وإن المرأة التي تنال فرصة التعبير الكامل عن الراي والقرار، هي علامة المستقبل المزدهر و الغد الأفضل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء في عيدها العالمي: دور المرأة العراقية قيادي على مستوى المنطقة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء في عيدها العالمي: دور المرأة العراقية قيادي على مستوى المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).