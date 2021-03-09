إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس «كورونا»

2021/03/09 | 09:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرئاسة السورية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا.



وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاماً) وزوجته (45 عاماً) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس «بعد شعورهما بأعراض خفيفة»، وتبيّنت إصابتهما «علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة».



وقالت إنّهما «سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع».



وبعد حرب استمرت عشر سنوات وأودت بحياة مئات الآلاف ودفعت الملايين لترك ديارهم، استعاد جيش الأسد أغلب أراضي البلاد بمساعدة روسيا وإيران.



وشهدت سوريا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف شباط وفقا لما ذكره عضو في اللجنة الاستشارية السورية لمكافحة فيروس كورونا لرويترز الأسبوع الماضي.



وكررت وزارة الصحة في الأيام الماضية تحذيرها من موجة إصابات جديدة في البلاد، داعية المواطنين الى التقيد بالإرشادات الوقائية اللازمة.



وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء، بعد تلقيها خمسة آلاف جرعة كهبة من «دولة صديقة» وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

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