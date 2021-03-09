لجنة المرأة تؤكد أن 2% من العنف الأسري يمارس ضد الرجال

2021/03/09 | 09:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت لجنة المرأة النيابية، الثلاثاء، عن أن 2% من جرائم العنف الاسري تمارس ضد الرجال، مشيرة إلى أنه لا توجد ارادة سياسية لتطبيق قوانين الاسرة.

وقالت نائبة رئيسة اللجنة انتصار الجبوري في حوار إن “2% من العنف الاسري يمارس ضد الرجال”، مبينة أنه “لا توجد ارادة سياسية لتطبيق قوانين الاسرة”.

وأضافت الجبوري، “اننا لسنا متزمتين بشأن مناقشة قانون العنف الاسري”، مشيرة إلى أن “قانون العنف الاسري معطل منذ عان 2012”.

ولفتت الجبوري إلى أن “الضغوطات الاجتماعية تحاصر المرأة العراقية وتأثرت بوباء كورونا والازمة الاقتصادية”، مؤكدة أن “المرأة مهمشة سياسيا من المناصب ورئاسة اللجان النيابية”.

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