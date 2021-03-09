تحذير جوي هام.. العراق يشهد عواصف ترابية وأمطار وثلوج خلال الأيام المقبلة

2021/03/09 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير آخر تطورات حالة الطقس، الثلاثاء، إلى تقلبات جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة تحمل أمطارا وعواصف ترابية في بعض المناطق، فيما يحذر من السفر نهاية الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على "فيسبوك" تابعه NRT عربية، اليوم، 9 آذار 2021، انه "يجب التنبيه الى انه خلال نهاية الاسبوع الحالي (الخميس والجمعة) متوقع ان تكون الاجواء غير مناسبة للسفر برا وبحرا ( وربما تتأثر الحركة الجوية أيضا) خصوصا خلال نهار يوم الخميس المقبل حيث يشهد تقلبات جوية".

وأضاف ان " التقلبات ناتجة من عبور منخفض خماسيني جاف مصحوبا بفوارق حرارية رأسية، وانحدار ضغط سطحي يسبب نشاط قوي للرياح السطحية التي تصل سرعتة هباتها مابين(80-90) كم بالساعة، مما ينتج عنه تشكل عواصف ترابية تمتاز بشدتها في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد والفرات الاوسط وهذا يؤدي الى تردي واضح في الرؤية الافقية الى اقل من 1 كم ".

وأوضح ان " هناك تقلبات في حرارة الاجواء مابين ارتفاع درجات الحرارة قبل عبور المنخفض ثم انخفاضها بداية الاسبوع المقبل"، مبينا ان "نشاط الرياح السطحية وجفاف المنخفض يسبب تناقص في كميات الهطول المتوقعة".

وأشار عطيه، إلى ان "هناك فرص لهطول زخات من الامطار تبدأ مساء او بعد ظهر الخميس المقبل وتستمر الجمعة وتتركز في مدن شمال البلاد (نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية) اضافه لصلاح الدين مع بعض الغزارة في السليمانية وشمال اربيل ودهوك بسبب التضاريس الجبلية التي تساهم في تقوية المنخفض"، متوقعا هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية .

وتابع أن "الأمطار تمتد الى مناطق متفرقة من مدن وسط البلاد والانبار ومناطق متفرقة من مدن الجنوب يوم الجمعة المقبل، بشدة اقل وتكون متفرقة على شكل زخات"، مبينا أنه يتوقع ان تنتهي الحالة الجوية بتلاشي المنخفض مساء او بعد ظهر يوم الجمعة المقبل .

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