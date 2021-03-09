العراق من ضمنها.. بايدن يقيد هجمات الطائرات المسيرة على 3 دول

2021/03/09 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فرض الرئيس الأميركي جو بايدن، قيودا على شن هجمات بطائرات مسيرة ضد مجموعات مسلحة خارج نطاق ميادين الحروب المنخرطة فيها الولايات المتحدة رسميا، وهي العراق وسوريا وافغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، اليوم (9 آذار 2021)، ان "أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات مسلحة خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستُحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها".

واضاف كيربي، ان "التوجيهات مؤقتة تم توزيعها لتوفير رؤية شاملة للرئيس بشأن العمليات الهامة"، مبينا ان "التوجيهات ليست دائمة، وأن الأمر لا يعني وقف الهجمات بواسطة طائرات مسيرة".

واوضح، انه "نواصل التركيز على التهديد المستمر الذي تشكله المنظمات المتطرفة (…) لا نزال مصممين على التعاون مع شركائنا الأجانب في التصدي لهذه التهديدات".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تم إبلاغ القادة العسكريين سرا بهذه التوجيهات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة لدى تولي بايدن الرئاسة في 20 كانون الثاني.

وتخالف هذه الخطوة نهج سلفه دونالد ترامب الذي أجاز استخدام غارات بهذه الطائرات على نطاق واسع، حيث كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومنذ بداية ولايته الرئاسية في العام 2016 قد فوض سلطات إدارة العمليات العسكرية ضد المجموعات المسلحة التي كان سلفه باراك اوباما قد تولاها شخصيا، إلى قادته العسكريين مؤكدا ثقته بهم.

ومنذ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة تضاعفت الضربات بواسطة طائرات مسيرة من 11 عملية في الصومال في العام 2015 إلى 64 عملية في العام 2019، وفق منظمة "إيروورز" المتخصصة.

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