2021/03/09 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولارأمام الدينار العراقي والعملات الاجنبية الاخرى:

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 146,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 145,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,430,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 118,64 دولار

100 باوند ⬅️ 138,47 دولار

100 دولار ⬅️ 771,15 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1691,20 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,50 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 65,15 دولار

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم بلغ سعر صرف الدولار أمام الدينار في الاسواق العراقية اليوم؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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