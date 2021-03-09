انخفاض الحرارة اليوم وارتفاعها غداً.. طقس الأيام الثلاثة المقبلة في العراق- عاجل

2021/03/09 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم وترتفع غداً.

وبحسب جداول الهيأة، التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإن الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون اليوم غائم جزئي مع بعض القطع من الغيوم، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة قليلاً".وأضافت الهيأة، أن "طقس يوم غد في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، بينما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى ان "طقس الخميس المقبل في الوسطى والجنوبية سيكون غائماً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، فيما سيكون غائماً بالمنطقة الشمالية مصحوباً بزخات مطر خفيفة".

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