أتلتيكو مدريد: البعض اعتاد على أن تكون الرياح في مجراهم

2021/03/09 | 10:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أتلتيكو بعد مباراة “الديربي” التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله أمام ريال مدريد ومطالبة الفريق “الملكي” بركلة جزاء للمسة يد داخل المنطقة على فليبي مونتيرو، إن هناك من ينتقد حتى “القرارات الصحيحة”، مشيراً إلى أن “البعض اعتاد على أن تكون الرياح في مجراهم”.

وجاءت تلك الرسالة عبر حساب أتلتيكو على تويتر، من دون أي إشارة لريال مدريد.

وراجع حكم المباراة أليخاندرو هرناندز هرناندز اللعبة في الدقيقة 39 عبر تقنية الفار، ولم يحتسبها ركلة جزاء بعدما رأى الصور كما كان يطالب لاعبو “الملكي”.

وبعد المباراة، انتقد إيميلو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، في تصريحات تلفزيونية عدم احتساب اللعبة ركلة جزاء.

وقال: “لو لم تلمس يده لدخلت إلى المرمى”.

ولكن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان رفض التعليق على هذه اللعبة رغم سؤاله ثلاث مرات عنها، وقال: “لن أتدخل في ذلك، اتخذ الحكم القرار بعد أن رأى اللعبة، علينا احترامه”.

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