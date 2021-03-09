بايدن يعين سيدتين على رأس قيادتين عسكريين رفيعتين

2021/03/09 | 10:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن أمس الإثنين، في اليوم العالمي للمرأة، تعيين سيدتين ضابطين على رأس اثنتين من القيادات العسكرية الأمريكية، لتصبحان بذلك ثاني وثالث امرأة تشغلان مثل هذا المنصب العسكري الرفيع في تاريخ البلاد.

وقال بايدن إنّه عيّن الضابط في القوات الجوية جاكلين فان أوفوست، المرأة الوحيدة في الجيش الأمريكي برتبة جنرال 4 نجوم، أعلى رتبة عسكرية في الولايات المتحدة على رأس قيادة النقل اللوجستي “ترانسكوم”.

وأضاف أنه عيّن الضابط لورا ريتشاردسون، وهي جنرال 3 نجوم، قائداً للقيادة العسكرية الجنوبية “ساوثكوم”، التي تغطي أمريكا الوسطى واللاتينية.

وستحصل بذلك هذه الضابط عند تسلّمها منصبها، على نجمتها الرابعة.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين الضابطين لتصبحا ثاني وثالث امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوآن مثل هذا المنصب العسكري الرفيع بعد الجنرال لوري روبنسون التي دخلت التاريخ في 2016 حين عينت على رأس القيادة العسكرية الشمالية نورثكوم، قبل أن تتقاعد في 2018.

وفي خطاب مقتضب ألقاه في البيت الأبيض بحضور الضابطين قال بايدن إن “هاتين المرأتين حققتا مسيرة مهنية برهنت عن مهارات ونزاهة وإحساس بالواجب لا مثيل لها”.

وأضاف “اليوم هو اليوم العالمي للمرأة، وعلينا أن نرى ونقدر إنجازات هاتين الرائدتين”.

وينقسم الجيش الأمريكي إلى 11 قيادة عسكرية يرأسها جميعاً جنرالات بأربع نجوم، وهي رتبة تعادل في الولايات المتحدة مرتبة وزير تقريباً.

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