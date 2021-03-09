الدولار يعاود ارتفاعه في الأسواق العراقية

2021/03/09 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عاودت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، ارتفاعها أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 الدولار صباح اليومن 9 آذار 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 145,450 دينارا، فيما كانت اسعار مكاتب الصيرفة سعر بيع الدولار 146,000 سعر شراء الدولار .



145,000

كما بلغ سعر الصرف في البصرة / بورصة

145,250

اربيل / بورصة

145,575

الموصل / بورصة

145,500

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن والنفط:

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

100 دولار = 2,430,000 تومان

100 يورو = 118,64 دولار

100 باوند = 138,47 دولار

100 دولار = 771,15 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصـة الذهب عالميا1691,20 $

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 68,50 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركي 65,15 دولار

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