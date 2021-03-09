2021/03/09 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – NNC سجلت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، 198 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يرقد 85 مصابا بالمستشفى بينهم 43 حالتهم حرجة.وقال مصدر طبي لـ”المركز الخبري الوطني” إن “موقف المصابين الراقدين في مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية، يتمثل بدخول 7 مصابين جدد وخروج 3 متعافين فضلا عن وفاة اثنين”.واضاف ان “العدد الكلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



198 إصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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