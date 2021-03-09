التموين المصري يوجه بمراقبة منافذ السلع والمخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه

2021/03/09 | 10:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: وجه علي المصيلحي،وزير التموين المصري، المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم لمستحقيه.وأوضحت التموين المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مديرية تموين الأقصر …

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