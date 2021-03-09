بالصور..طيران التحالف الدولي يستهدف وكرا لداعش في نينوى

2021/03/09 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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استهدف طيران التحالف الدولي وكرا لداعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت اوكارا لتنظيم داعش الارهاب في قرية الجرن جنوبي الموصل، واكد المصدر ان العملية تمت وفق معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية حيث ادت الضربة الى مقتل عنصرين وتدمير الوكر في حصيلة اولية.

واشار المصدر ان اشتباك مسلح قد حصل بين القطعات العسكرية التي توجهت الى الموقع لغرض تفقد موقع الاستهداف فيما لايزال الواجب مستمرا في البحث والملاحقة لعناصر داعش في المنطقة المذكورة.

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