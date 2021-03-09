“واتسآب” يتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية

2021/03/09 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

سيتوقف تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” عن العمل على بعض الهواتف الذكية.

فبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة “آيفون” القديمة.

ففي أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS ، اختفى دعم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9 والإصدارات الأقدم.

وحتى اللحظة لايوجد أي تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق على المعلومات التي نشرها الموقع.

وفي الوقت الحالي تتضمن القائمة الرسمية لأنظمة تشغيل “آيفون” التي يدعمها برنامج التراسل نظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث.

واعتبارا من 1 يناير 2021، توقف برنامج المراسلة عن العمل على عدد من الأجهزة التي لم يقم مستخدموها بتحديث نظام التشغيل إلى نظام التشغيل iOS 9 أو أندرويد 4.0.3 .انتهى 25

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