2021/03/09 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NCC لا تزال مناطق حزام بغداد تشهد وضعا غير مستقر امنيا بالرغم من العمليات الامنية المتكررة التي تهدف لبسط الامن وتعزيز سلطة الدولة في تلك المناطق.ويعد قضاء الطارمية شمالي بغداد واحدا من تلك المناطق التي يعتمد تنظيم داعش الارهابي فيها على تنفيذ عملياته وفق مفهوم “الكر والفر” وضرب عناصر الامن والمدنيين والتخفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات “المنطقة الخطرة” في بغداد: لا توقف حتى تطهيرها المركز الخبري الوطني.

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