2021/03/09 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – NNC أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن امرأة ورجل انتحرا شنقا في حادثين منفصلين بمركز وشمالي المحافظة.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني” إن “ربة منزل من تولد 2008، في منطقة عرب رشيد بقضاء الرفاعي شمالي الناصرية، أقدمت فجر اليوم على شنق نفسها داخل حظيرة ابقار”.واضاف أن “حادثا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تسجل حالتي انتحار في ليلة واحدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل حالتي انتحار في ليلة واحدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل حالتي انتحار في ليلة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).