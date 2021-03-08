’شوارع بغداد تعانق بعضها’.. علاء معن يعلق على قرار إزالة سيطرات من العاصمة

2021/03/09 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد أمين بغداد، علاء معن، الثلاثاء، إزالة عدد من السيطرات داخل العاصمة بغداد، وذلك بعد توجيه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

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وقال معن في تغريدة تابعها "ناس"، (9 آذار 2021) جاء فيها "شوارع بغداد تعانق بعضها البعض بعد أو ودعت حواجزها العسكرية".

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، البدء بإزالة عدد من السيطرات داخل العاصمة بغداد.

شوارع #بغداد تعانق بعضها بعد ان ودّعت حواجزها العسكرية الليلة..



#نهضة_بغداد #العراق #baghdad #iraq pic.twitter.com/CxX5zWtYW9

— Alaa Maan (@alaamaan1) March 8, 2021

ويوم أمس، باشرت قيادة عمليات بغداد، برفع عدد من السيطرات الامنية في منطقة المنصور، لتخفيف الزخم المروري.

وقالت العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 اذار 2021)، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يجري الان وباشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد رفع عدد من السيطرات في منطقة المنصور".

واضاف البيان ان "الجهد الهندسي وصل لسيطرة الهلال بمنطقة المنصور، لغرض رفع الكتل الكونكريتة، ومن ثم سيطرة سيد الحليب وسيطرة الليرة".

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