يا إحنا يا أنتم يا حكومة 

2021/03/09 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعود هذه الأيام لمشاهدة مسلسل Snowpiercer والذي يحكي قصة قطار تم صنعه ليحمل نخبة بشرية بعد أن تنخفض درجات الحرارة على الأرض وتنعدم الحياة عليها، وذلك ضماناً لاستمرار البشرية التي ستبقى تلف وتدور في هذا القطار إلى أن تعود الأرض لشيئ من صحتها.ما يحدث على متن هذا القطار من بشاعات مرعب جداً، ذلك أنه لا يبتعد كثيراً عن واقعنا، وذلك أن بوادره قد لاحت بعد أزمة وباء الكورونا.يبدو أحياناً خلال تعاملنا مع هذه الأزمة أن كل، كما هؤلاء الذين على القطار، يريد أن يحمل نفسه إلى نقطة الخلاص، غير مستوعبين أنه ل

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