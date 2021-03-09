حكومة البصرة المحلية تناقش المعوقات التي تعترض العمل في مشروع مجاري القرنة الكبير

2021/03/09 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث المعاون المحافظ الإداري لمحافظ البصرة " معين الحسن مع قائممقام قضاء القرنة علي غانم المالكي" مراحل العمل في مشروع مجاري القرنة الكبير والوقوف على المعوقات التي تعترضه.وقال الحسن" في بيان صحفي : إن اجتماعا ضم قائممقام القرنة والشركة المنفذة للمشروع والمكتب الإستشاري وبعض الأهالي في منطقة شلهة الحسن، ناقش التجاوزات التي يمر بها الخط الناقل، وطرح عدة حلول من قبل الأهالي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية للنظر فيها.واوضح " ان الخرائط والمخططات الأصلية المقدمة من قبل بلدية البصرة تختلف عما هو موجود على أرض الواقع بسبب تشييد عدة منازل سببت عددا من المشاكل، مشيرا الى انه كانت هناك عدة مقترحات سترفع عن طريق القائممقام الى إدارة المشاريع في المحافظة وسيتم إطّلاع المحافظ على كل تفاصيل الموضوع لإستحصال الموافقات الرسمية ./انتهى

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