الكاظمي يوجه عمليات بغداد ببذل أقصى درجات الإنتباه

2021/03/09 | 10:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الثلاثاء، زيارة لمقر قيادة عمليات بغداد.وترأس الكاظمي فور وصوله اجتماعًا، حضره كل من وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، فضلاً عن عدد من القيادات الأمنية وضبّاط الأجهزة العسكرية والأمنية.وتابع القائد العام للقوات المسلحة بحسب بيان لمكتبه وصل “النور …

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