اليوم االعالمي للمرأة لعام 2021 - نجيب الخنيزي

2021/03/09 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجيب_الخنيزي نساء العالم يودن بل يستحقن مستقبل على قدم المساواة خالٍ من الوصم المجتمعي والقوالب النمطية والعنف.



مستقبل مستدام وسلمي يتمتع الجميع فيه بالحقوق والفرص المتساوية .



وحتى يتحقق ذلك، نحتاج أن نضمن وجود النساء على كافة طاولات صنع القرار.



تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تقديم الدعم لجميع النساء في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، وتعزيز ترتيبات العمل المرنة، وإعطاء الأولوية للخدمات ال ......





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