المرور تعلن إكمال أعمال رفع 4 سيطرات في بغداد

2021/03/09 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء (09 آذار 2021)، إكمال أعمال رفع 4 سيطرات في العاصمة بغداد، من أجل تخفيف الزخم المروري.

وذكر قسم العلاقات والإعلام بالمديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي برفع عدد من السيطرات لتحقيق الانسيابية في حركة السير، وتخفيف الزخم المروري، فقد تم رفع 4 سيطرات".وأوضحت، أن السيطرات المرفوعة، هي "سيطرة محكمة الزوراء (السير القادم من المحكمة باتجاه البيجية، وسيطرة الهلال (من تقاطع المهندسين باتجاه تقاطع الرواد، وسيطرة الليرة (من تقاطع اليرموك باتجاه المنصور)، وسيطرة سهام العبيدي (من سيد الحليب باتجاه اليرموك)".

ويوم أمس الاثنين، وجّه القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات بغداد، بالرفع الفوري لعدد من نقاط التفتيش ووضع خطة مدروسة ايضا وبأسرع وقت لرفع نقاط التفتيش الاخرى التي تشكل عبئا على حركة المواطن وانسيابية المرور في ضوء التحسن الامني الذي تشهده العاصمة بغداد، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

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