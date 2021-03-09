ولي عهد أبوظبي: نتمنى أن تكون زيارة البابا لبلاد الرافدين فاتحة خير للعراقيين والعالم

2021/03/09 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، العراق، بنجاح زيارة البابا فرنسيس.

وقال بن زايد عبر تويتر: "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة".

وأضاف: "أتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم".

وقد زار البابا فرنسيس أثناء رحلته للعراق التي استمرت ثلاثة أيام عددا من المدن العراقية شملت بغداد والنجف وذي قار وأربيل والموصل.

وأكد البابا أهمية تعزيز الأخوة الإنسانية، داعياً إلى إحياء قيم الأخوة الإنسانية، ليقول بعد اختتام زيارته إلى العراق في تصريح، إن "زيارته المقبلة ستكون إلى لبنان".

وأضاف، أن "لبنان هو رسالة..



لبنان يتألم..



لبنان يمثل أكثر من توازن..



لبنان فيه بعض الضعف الناتج عن التنوع، بعض هذا التنوع الذي لم يتصالح، لكن لديه قوة الشعب المتصالح، كقوة الأرز".

ونجح العراق بتنظيم وتأمين زيارة البابا، فيما قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن "رسالة زيارة البابا إلى العراق وصلت للعالم أجمع".ويوم أمس، غرد بابا الفاتيكان، فرنسيس الاول، بعد وصوله الى العاصمة الايطالية روما قادماً من العراق، قائلاً، إن "العراق سيبقى دائمًا في قلبي".وأضاف البابا: "أطلب منكم جميعًا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أن تعملوا معًا متحدين من أجل مستقبل سلام وازدهار لا يُهمِل أحدًا، ولا يميز أحدًا، ,وأؤكد لكم صلاتي من أجل هذا البلد الحبيب".

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