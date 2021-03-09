أسعار صرف الدولار في بغداد والبصرة وأربيل لهذا اليوم

2021/03/09 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء (9 آذار 2021)، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الاخرى.

وبحسب محال صرافة، فقد جاء سعر بيع 100 دولار أمريكي اليوم بسعر 145,000 ألف دينار عراقي، أما سعر الشراء فقد بلغ 145,750، دينار عراقي لكل 100 دولار.

وفي بغداد وعدد من المحافظات جاءت أسعار صرف الدولار لهذا اليوم كالاتي:

بغداد - بورصة الكفاح

145,350

البصرة / بورصة:

145,250

اربيل / بورصة:

145,575

الموصل / بورصة:

145,500

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