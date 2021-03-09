أسعار صرف الدولار في بغداد والبصرة وأربيل لهذا اليوم

تنشر (بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء (9 آذار 2021)، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الاخرى.
وبحسب محال صرافة، فقد جاء سعر بيع 100 دولار أمريكي اليوم بسعر 145,000 ألف دينار عراقي، أما سعر الشراء فقد بلغ 145,750، دينار عراقي لكل 100 دولار.
وفي بغداد وعدد من المحافظات جاءت أسعار صرف الدولار لهذا اليوم كالاتي:
بغداد - بورصة الكفاح
145,350
البصرة / بورصة:
145,250
اربيل / بورصة:
145,575
الموصل / بورصة:
145,500
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