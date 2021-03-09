تعرف على السيطرات التي رفعت ليلة امس في المنصور

2021/03/09 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن السيطرات التي رفعت ليلة امس في المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "السيطرات التي رفعت ليلة امس في المنصور بالعاصمة بغداد هي سيطرة محكمة الزوراء (السير القادم من المحكمة بأتجاه البيجية) وسيطرة الهلال (من تقاطع المهندسين بأتجاه تقاطع الرواد) وسيطرة الليرة (من تقاطع اليرموك بأتجاه المنصور)، فضلا عن سيطرة سهام العبيدي (من سيد الحليب بأتجاه اليرموك)".

وفي وقت سابق، أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الاثنين، رفع عدة سيطرات في العاصمة بغداد لتخفيف الزخم المروري.وقال البياتي في بيان إنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتماعتبارا من الساعة ٢٠٠٠ اليوم ٨ اذار رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروي وتسهيل حركه تنقل المواطنين في العاصمة".

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