2021/03/09 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القبض على شخصين، بتهمة المتاجرة بالاعضاء البشرية والسرقة في منطقتين مختلفتين بالعاصمة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تم توقيفه وفق أحكام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالسرقة وتجارة الاعضاء البشرية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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