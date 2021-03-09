الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء

2021/03/09 | 10:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نفذ اللواء 41 للحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في ناحية يثرب جنوب سامراء.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية شملت تفتيش وتمشيط حول قاعدة بلد الجوية و تم العثور على مخلفات حربية (مقذوفات صاروخية عدد ٢) وتم رفعها من قبل مكافحة المتفجرات اللواء 41”.

وأضاف البيان أن “العملية تأتي حرصا من الحشد الشعبي للقضاء على فلول داعش والحفاظ على أرواح المدنيين العزل وممتلكاتهم ضمن قواطع المسؤولية”.



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